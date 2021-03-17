Trombosit nedir?
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Trombosit nedir?

17.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:56
Trombosit nedir?

Trombosit, tıbbi terimler arasında yer alır. Kanda bulunun birçok farklı çeşit hücrelerden biridir. Trombositin insan sağlıoğı açısından önemli bir yeri vardır. Trombosit tıbbi bir terim olduğundan günlük hayatımızda çok sık duymadığımız fakat anlamnın merak edildiği bir kelimedir. Peki, Trombosit nedir? sorunun cevabı haberimizde!

Trombosit, tıbbi terimler arasında yer alır. Kanda bulunun birçok farklı çeşit hücrelerden biridir. Trombositin insan sağlıoğı açısından önemli bir yeri vardır. Trombosit tıbbi bir terim olduğundan günlük hayatımızda çok sık duymadığımız fakat anlamnın merak edildiği bir kelimedir. Peki, Trombosit nedir? sizler için cevapladık. Devamı haberimizde!

TROMBOSİT NEDİR?

Trombosit veya kan pulcukları kan pıhtılarının oluşumunda görev alan hücre parçalarına verilen isimdir. Platelet olarak da adlandırılır. Düşük trombosit seviyeleri veya fonksiyon anormallikleri (disfonksiyon) kanamayı yatkınlaştırırken, yüksek trombosit seviyeleri çoğunlukla damarda kanın pıhtılaşması riskini yükseltir.

GÖREVİ NEDİR?

Kan pulcukları kollajen ile temas ettiklerinde aktive olurlar. Damarın içindeki endotel bir şekilde hasar gördüğünde altındaki kollajen (bağ dokusu) açığa çıkar, aktive olan kan pulcukları kollajene bağlanır. Hasarlı bölge üzerine kan pulcukları kümelenir ve trombotik tıkaç oluştururlar. Bunun (oluşan tıkacın) sonucu olarak da ihtiva ettikleri granüllerin içeriğini ortama boşaltırlar. Ortama boşaltılan bazı maddeler yüzünden kan pulcukları birbirlerine bağlanırlar, yeni gelen kan pulcukları hasarlı yüzeye bağlanmış kan pulcukları bağlanır. Ayrıca granüllerin içeriği ortama boşaldığında ortaya çıkan serotonin salınımı damar duvarındaki düz kasların kasılmasına neden olarak hasalanmış bölümden kan akımını engeller. Bunun nedeni serotonininin vazokonstrüktör olmasıdır. Ayrıca agregasyon sırasında kan pulcuklarında yüksek oranda bulunan miyozin ve aktin filamentleri kasılarak oluşan tıkacı güçlendirirler. kan pulcukları1 plazmada bulunan fibrinojene ilave olarak fibrinojen salgılar. Bunun sonucu olarak pıhtılaşma sırasında daha çok fibrinojen fibrine dönüşürek, daha çok (trombosit ve diğer) kan hücrelerinin tutunacağı fibröz ağ oluşturur.

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