Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri
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Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

23.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:35
Tribünlerde Ersun Yanal istifa sesleri

Fenerbahçeli tribünler derbi yenilgisi sonrası Teknik Direktör 'ı istifaya davet etti.

Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın sonunda tribünler futbolculara tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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