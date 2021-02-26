Trenin önüne atlayan genç kadın ağır yaralandı
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Trenin önüne atlayan genç kadın ağır yaralandı

26.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:52
Trenin önüne atlayan genç kadın ağır yaralandı

İZMİR'in Buca ilçesindeki Şirinyer İZBAN durağında, trenin önüne atlayan Şehriban Çelik (26) ağır yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki Şirinyer İZBAN durağında, trenin önüne atlayan Şehriban Çelik (26) ağır yaralandı.

Şirinyer İZBAN durağında saat 11.00'de yaşanan olayda, Şehriban Çelik, Cumaovası yönüne giden treninin önüne atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Çağrı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ağır yaralı olduğu belirlenen genç kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tren seferlerinde aksamalara neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Trenin önüne atlayan genç kadın ağır yaralandı
Trenin önüne atlayan genç kadın ağır yaralandı
Trenin önüne atlayan genç kadın ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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