Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Yoksa sadece online ödeme mi var?
Kapıda ödeme yapılabilen siteler hangileridir vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Trendyol alışveriş sitesinden kapıda ödeme var mı yoksa sadece online kartla ödeme mi bulunuyor? Detaylar haberimizde...
Kapıda ödeme alan siteler hangileridir merak ediliyor. Bu sitelerden özellikle Trendyol daha çok merak edilmektedir. Peki, Trendyol'da kapıda ödeme oluyor mu? Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol kapıda ödeme imkanı mevcut mu? Trendyol kapıda ödeme aktif mi pasif mi?
TRENDYOL KAPIDA ÖDEME VAR MI?
Türkiye'nin en büyük E-Ticaret sitelerinden birisi olan ve son zamanlarda oldukça büyüyen Trendyol'da maalesef kapıda ödeme seçeneği yer almıyor. Sitede yapılan açıklamaya göre "Ödemelerinizi sadece kredi kartı ve banka kartı ile sipariş oluşturma aşamasında yapabilirsiniz." denilmektedir. Haliyle Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği bulunmuyor. Fakat içiniz rahat olsun. Trendyol ülkemizin en güvenilir online alışveriş sitelerinden birisidir. Alışveriş konusunda sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyoruz.
KAPIDA ÖDEME OLAN SİTELER HANGİLERİ?
Haberler.com olarak yazımıza devam ediyoruz. Kapıda ödeme yapılabilen bazı sitelerin isimleri aşağıdaki gibidir. Elbette bunlardan farklı siteler de vardır. Fakat sizler için en popüler olanlarını derledik.
- LC Waikiki (www.lcwaikiki.com)
- Carrefour (www.carrefoursa.com)
- MediaMarkt (www.mediamarkt.com.tr)
- Morhipo (www.morhipo.com)
- Hepsiburada (www.hepsiburada.com)
- DeFacto (www.defacto.com.tr)
- Mavi (www.mavi.com)
- Kitapyurdu (www.kitapyurdu.com)
- Migros (www.migros.com.tr)
- BKM Kitap (www.bkmkitap.com)
- Cimri (www.cimri.com)
- Tozlu (www.tozlu.com)
- PTT Avm (www.pttavm.com)
Bu sitelerin hepsi güvenilirdir ve kapıda ödeme yapılmaktadır. Daha doğrusu güncel kapıda ödeme alan siteleri bunlar diyebiliriz. Lakin ilerleyen zamanlarda bu sitelerden bazılarına kapıda ödeme pasif yapılabilir o konu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Yani ilerde bu sitelerden bazıları kapıda ödemeyi iptal edebilirler. Ama şimdilik bunların çoğunluğunda kapıda ödeme aktiftir.