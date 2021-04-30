Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Yoksa sadece online ödeme mi var?

Kapıda ödeme yapılabilen siteler hangileridir vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki, Trendyol kapıda ödeme var mı? Trendyol'da kapıda ödeme seçeneği bulunuyor mu? Trendyol alışveriş sitesinden kapıda ödeme var mı yoksa sadece online kartla ödeme mi bulunuyor? Detaylar haberimizde...