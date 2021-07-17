Trendyol express pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express hafta sonu dağıtım yapıyor mu? İşte Trendyol Express'in çalışma saatleri!

Pandemi süresince internetten alışveriş en çok kullanılan seçenekler arasında yer almakta. Birçok kişi koronavirüsün bulaş riskine karşı online alışverişe yönelmesinin ardından hizmet ağını geliştiren birçok online alışveriş sitesi, kendi kargo ağını kurarak kendisini tercih eden müşterilere hem ekstra bir kargo şirketi kullanmamaları hem de hızlı teslimat için fırsat yaratmakta. Trendyol express pazar günü çalışıyor mu?

Covid19 süresinde binlerce kişi online alışverişe yönlendi. Türkiye'nin en meşhur alışveriş siteleri ise müşteri memnuniyeti ve hızlı teslimat adına kendi kargo ağlarını kurmaya başladı. Bunlardan bir tanesi olan Trendyol, son dönemde kurduğu Trendyol Express ile hizmet kapasitesini geliştirdi. Birçok kullanıcı Trendyol Express'in ayrıcalıklı teslimat işlemi hakkında araştırma yaparken en çok merak edilen konu ise Trendyol Express'in Pazar günleri açık olup, olmadığı ve Trendyol Express'in çalışma saatleri oldu. Trendyol Express'in çalışma saatleri ve Pazar günü hizmet verip vermediği ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRENDYOL EXPRESS PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Türkiye'nin en meşhur alışveriş sitelerinden olan Trendyol'un kendi kargo şirketi olan Trendyol Express, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

TRENDYOL EXPRESS KAÇTA AÇILIR, KAÇTA KAPANIR?

Trendyol Express hafta içi ve Cumartesi günleri saat 09:00 ile 21:00 saatleri arasında dağıtım yapmakta.

TRENDYOL EXPRESS KARGO GELMEDEN ÖNCE ARIYOR MU?



Trendyol'dan aldığınız siparişleri aracı bir kargo firması kullanmadan adresinize hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlayan Trendyol Express, kargonuzu teslim etmeden önce ne yazık ki telefon etmemekte. Ürünün teslim edileceği adreste kişinin bulunması gerekmektedir.