Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi
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Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi

Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden forklift operatörü Yaşar Yüce (58), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden forklift operatörü Yaşar Yüce (58), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerden geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Küllü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Eşinden ayrı olduğu öğrenilen, 4 çocuk babası Yaşar Yüce'nin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi. Tekstil fabrikasında forklift operatörü olarak çalışan Yüce'nin cenazesi, Talas ilçesi Sosun Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında kılınan namaz sonrası Yüce'nin cenazesi, toprağa verildi.


Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi
Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi
Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi
Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi
Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi
Tren kazasında ölen forklift operatörü Kayseri'de toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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