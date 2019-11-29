Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

29.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:44
Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı kamyonetteki S.A. yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Afyonkarahisar- Denizli seferini yapan Pamukkale Express yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet metrelerce savruldu. Kazada kamyonetteki S.A., A.A.Ö. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı. Yaralılardan S.A., yolda tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 2 yaralı ise  hastanede tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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