TREDAŞ oyuncularından Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün'e ziyaret Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, TREDAŞ Spor Kulübü oyuncularıyla birlikte Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, TREDAŞ Spor Kulübü oyuncularıyla birlikte Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.



Spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk programı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor Kulübü tarafından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'e ziyaret gerçekleştirildi. Üzgün, TREDAŞ Spor Kulübüne 24-28 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak olan Anadolu Bölgeler Şampiyonası'nda başarılar diledi. Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili de spora verdiği desteklerden dolayı Üzgün'e plaket takdim etti.



Ziyarette TREDAŞ İdari ve Mali İşler Direktörü Süleyman Can ile TREDAŞ Spor Kulübü antrenör ve oyuncuları da hazır bulundu. TREDAŞ Spor, 2016-2017 sezonunda Türkiye 5.'liği ve 2017-2018 yılında ise Anadolu Şampiyonası'nda yıldızlar takımı ile Türkiye 4.'lüğü başarılarını elde etmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA