Transformers: Kayıp Çağ filmi konusu nedir? Transformers: Kayıp Çağ oyuncuları kim? Transformers: Kayıp Çağ, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Transformers: Kayıp Çağ konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Transformers: Kayıp Çağ filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Transformers: Kayıp Çağ özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Transformers: Kayıp Çağ filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI

Mark Wahlberg - Cade Yeager

Nicola Peltz - Tessa Yeager

Jack Reynor - Shane Dyson

Stanley Tucci - Joshua Joyce

Kelsey Grammer - Harold Attinger

Titus Welliver - James Savoy

Bingbing Li - Su Yuerning

Sophia Myles - Darcy Tirrel

T.J. Miller - Lucas Flannery

SESLENDİRENLER

Peter Cullen - Optimus Prime

John Goodman - Hound

Ken Watanabe - Drift

John DiMaggio - Crosshairs

Robert Foxworth - Ratchet

Reno Wilson - Brains

Frank Welker - Galvatron

Mark Ryan - Lockdown

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ FİLMİ KONUSU

Autobot ve Decepticon'lar arasında yaşanan son savaşın ardından dört yıl geçer. Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan Hükûmeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de Mezar Rüzgarı adlı özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır.