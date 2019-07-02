Transformers Çakması Mobil Oyun, Android ve iOS İçin Duyuruldu

Gundam'ın animesinden uyarlanan oyun şu anda ön siparişe açık durumda. Kendinizi geliştirerek rakipleri yok edeceğiniz oyunda kendi Gunpla'nızı oluşturmaya çalışacaksınız. Devasa robotlar olarak savaşmak isteyenlerin kaçırmaması gereken oyunun ön sipariş sürecinde belirli hediyeleri de kullanıcılarına verecek.

Oyun, meşhyr animasyon ve sinema filmi serisi Transformers'ı fazlasıyla andıran bir yapıya sahip. Hatta andırmaktan öteye gidip bazı karakterlerin genel hatlarını doğrudan çarptıklarını bile söyleyebiliriz.

Stüdyo, oyun 100.000 adet ön sipariş aldığı takdirde Gunpla, 200.000 siparişte de Wing Gunpla'yı hediye edecek. Oyun, 21 Ağustos tarihinde hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanacak.

Japonya'da Gundam Breaker Mobile olarak tanıtılan oyunun fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.