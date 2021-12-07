Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi oyuncuları kim? Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi konusu, oyuncuları....

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TRANSFORMERS 3: AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyanın geçmişine ait gizemli bir olayın, günümüze yansıması o kadar büyük bir savaşa yol açar ki, Transformer'lar bizi tek başlarına kurtaramayacak duruma gelir.

TRANSFORMERS 3: AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Michael Bay

Oyuncular: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2011

Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2011 Çarşamba

Senaryo: Ehren Kruger

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