Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi oyuncuları kim? Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi konusu, oyuncuları....
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü konusu, özeti ve Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü filmini izleyecek olanların merak ettiği Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü konusu nedir, Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü oyuncuları kimler ve Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü özeti gibi konuları inceliyoruz.
TRANSFORMERS 3: AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dünyanın geçmişine ait gizemli bir olayın, günümüze yansıması o kadar büyük bir savaşa yol açar ki, Transformer'lar bizi tek başlarına kurtaramayacak duruma gelir.
TRANSFORMERS 3: AY'IN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Michael Bay
Oyuncular: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Yapım Yılı: 2011
Vizyon Tarihi: 29 Haziran 2011 Çarşamba
Senaryo: Ehren Kruger
Haberler.com - Gündem