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Transferle dava düştü

Hürriyet - Haberler | Magazin
Transferle dava düştü

Coulibaly, Kasımpaşa Spor'dayken de eşi Fildişi Sahili'nde kaldı.

Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı
Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı

Coulibaly, Kasımpaşa Spor'dayken de eşi Fildişi Sahili'nde kaldı. Ancak 2014 yılında Keita'nın Fildişi'nin ünlü müzisyenlerinden DJ Arafat'tan hamile kaldığı öğrenildi. Coulibaly bu gelişme üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşine boşanma davası açtı. Coulibaly'nin iddiasına göre, eşi para kazanamadığı dönem kendisini aldatmıştı. Coulibaly kendisi için 100 bin lira manevi tazminat, çocuğu için de aylık bin 500 lira nafaka talep etti. Mahkeme, 7 yıl sonra kararını açıkladı. Coulibaly'nin açtığı boşanma davası, yurtdışına tebliğ edilen bin 500 lira gider avansının ödenmediği için düştü.

Kaynak: Hürriyet

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