Transferi Resmen Duyurdular

Antalyaspor, Trabzonspor'un geçen sezon Gaziantepspor'a kiralık verdiği Musa Nizam'ı transfer etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Antalyasporlu yöneticiler, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Musa ile anlaştı. 26 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam'la iki yıllık sözleşme imzalandı.



Antalyalı olan, Antalyaspor alt yapısından yetişen ve daha önce kırmızı-beyazlı formayı da giyen Musa ile ilgili kulübün sosyal paylaşım sitesindeki mesajda, "Evine hoş geldin Musa Nizam" ifadesine yer verildi.