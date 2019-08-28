Trans model Teddy Quinlivan Chanel'in yeni yüzü oldu

28.08.2019 16:00

Dünyaca ünlü Fransız moda evi Chanel'in yeni yüzü olarak trans model Teddy Quinlivan oldu. Moda tarihine yön çizen firmalarından olan Chanel, Victoria's Secret'ten sonra reklam yüzü olarak bir trans modeli seçen ikinci firma oldu ve bu alanda da değişimin öncüleri arasına adını yazdırdı.



Quinlivan, Chanel'in yeni yüzü seçilmesini, özellikle kendini trans olarak tanımlayanlar başta olmak üzere LGBT+ hareketi için "hayatta olmak için mükemmel bir zaman" sözleriyle değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle