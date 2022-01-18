Trans birey cinayetinde 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trans birey cinayetinde 1 tutuklama

Trans birey cinayetinde 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trans birey Günay Özyıldız'ın (48) bıçaklanarak öldürmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Ömer Al (19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trans birey Günay Özyıldız'ın (48) bıçaklanarak öldürmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Ömer Al (19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Trans birey Günay Özyıldız, oturduğu apartmana girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Özyıldız'ı ensesinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Özyıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ömer Al olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Al ile olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen Z.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Al ve hırsızlık suçundan daha önce aranması bulunan Z.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Trans birey cinayetinde 1 tutuklama

Trans birey cinayetinde 1 tutuklama

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

 İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

Karabağlar, Ömer Al, Pazar, İzmir, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title