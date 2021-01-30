Tramvaya binerken HES kodu 'riskli' çıkan yolcu, karantinaya alındı
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Tramvaya binerken HES kodu 'riskli' çıkan yolcu, karantinaya alındı

30.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:45
Tramvaya binerken HES kodu 'riskli' çıkan yolcu, karantinaya alındı

SAMSUN'da tramvaya binmek isterken Hayat Eve Sığar (HES) kodundan riskli grupta olduğu belirlenen Oktay D., çağırılan filyasyon ekiplerince karantinaya alınması için yurda, çocukları ise evlerine götürüldü.

SAMSUN'da tramvaya binmek isterken Hayat Eve Sığar (HES) kodundan riskli grupta olduğu belirlenen Oktay D., çağırılan filyasyon ekiplerince karantinaya alınması için yurda, çocukları ise evlerine götürüldü.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tramvaya binmek için kartını cihaza okutan Oktay D.'nin HES kodunun riskli grupta olduğu belirlendi. Duraktaki güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, önce Oktay D. ve 2 çocuğunu kalabalıktan izole etti, ardından filyasyon ekiplerine haber verdi. HES kodu risk grubunda olan Oktay D.,"Riskli olduğumdan haberim yoktu" dedi. Oktay D.'nin küçük kızı o sırada görüntü çeken gazetecilere, "Babamı televizyonlara, gazetelere mi çıkaracaksınız?" dedi.Gelen filyasyon ekipleri Oktay D.'yi karantinaya alınması için ilgili yurt müdürlüğüne, 2 çocuğu ise evlerine götürdü.


Tramvaya binerken HES kodu 'riskli' çıkan yolcu, karantinaya alındı
Tramvaya binerken HES kodu 'riskli' çıkan yolcu, karantinaya alındı
Tramvaya binerken HES kodu 'riskli' çıkan yolcu, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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