Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor
AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
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