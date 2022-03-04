Trakya Üniversitesinde açılan laboratuvarda bireylerin "düşme" riskleri hesaplanabilecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de düşme riski önceden tespit edilecek laboratuvar Trakya Üniversitesinde (TÜ) kuruldu, merkezin Türkiye'de ilk Düşme Riski Ölçme ve İzleme Laboratuvarı olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, laboratuvarın açılışında konuşan TÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, 40 yaşın üzerindeki her bireyin bir ölçüde düşme riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Edirne'de geçen yılın verilerine göre düşme riski olan 40 yaş üstü bireylerin oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu açıklayan Üstündağ, "Bu da şehir nüfusunun yarısından fazlası demek oluyor. Düşme riskinin arttığı 65 yaş ve üstüne bakacak olursak yüzde 22 yani 4'te 1'ine denk geliyor. Bu anlamda bu laboratuvar çok büyük bir vazife icra edecek." dedi.

Üstündağ şunları kaydetti:

"Bu araştırmaların bir ürüne dönüşmesi eğitimde ve hasta hizmetinde kullanılacak olması çok önemli. Araştırma ve geliştirme, eğitim ve halk sağlığı, toplum sağlığı için çok önemli. Araştırmanın ürüne dönüşmesi de ayrıca bizi onurlandırdı. Burada sadece düşme riskini belirlemeyeceğiz ayrıca sanal gerçeklik uygulamasını eğitimlerimizde aktif olarak kullanacağız. Hem üniversitemizde hem de Türkiye'de ilk olacak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri anatomi eğitimini neredeyse gerçek ortamdaymış gibi sanal gerçeklikle burada uygulayabilecekler."

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise düşmenin hayat kalitesini etkileyecek kırıklara neden olabildiğini belirtti.

Düşmeyi test edecek, riskli grubu ele alacak bu laboratuvarı çok anlamlı bulduğunu aktaran Tabakoğlu, "Değişen dünyayı yakalayan projelere çok önem veriyorum. Dünya artık dijital dünyaya gidiyor. Kovid-19 pandemisi ile uzaktan eğitim çok önem kazanmaya başladı. Metaverse gibi alanların konuşulduğu bir çağa doğru gidiyoruz. Artırılmış gerçeklik, eğitimde çok daha fazla yer alacak. Sanal gerçekliğin de kullanıldığı artık çağ atlamış bir eğitim kurumu haline geliyoruz." ifadesini kullandı.

Neler yapılacak?

Proje sorumlusu Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Keklicek de düşmeleri önlemek amacıyla bu laboratuvarın kurulduğunu bildirdi.

Projede, Fizyoterapi ile Ergoterapi Bölümü ve Mühendislik Fakültesi ile iş birliği oluşturduklarını belirten Keklicek şöyle devam etti:

"Birçok ön değerlendirme yapıyoruz, hastalarımızı veya düşmeye aday kişileri değerlendiriyoruz. Böylece onlarla ilgili gözlenemeyen fakat gelecekte yaşanabilecek düşme problemleri ile ilgili ön bir bilgiye sahip olabiliyoruz. Aynı zamanda bununla ilgili hesaplamaları da yapabiliyoruz. Herkesin düşmeye neden olan faktörlerini iyi belirledikten sonra nokta atışı olarak o probleme yönelik bir eğitim programı oluşturuyoruz. Rektörlüğümüz tarafından da desteklenen bir sanal gerçeklik eğitim modeli oluşturabildik.

Öğrencilerimiz hem hasta eğitiminde hem kendi bireysel gelişimlerinde hem de temel fizyoterapi eğitiminde bundan yararlanabilecekler. Problem çözüp yeni problemler geliştirip onların nasıl üstesinden gelinebileceği ile ilgili beyin fırtınası yapma fırsatı bulabilecekler. Henüz emekleme aşamasında olan bu projeyi daha da geliştirerek daha fazla insana ulaşıp daha fazla yarar sağlamayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrfan Coşkun ve Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Doğan Ergin, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.