Trakya üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut'un başarısı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, "İşitsel Nöropati Spektrum Bozuklugunda SMAD4 Gen Metilasyonunun Bir Biyobelirteç Olarak Araştırılması" başlıklı çalışması ile TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut burs programı kapsamında Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Adrian Eshraghi tarafından "Epigenetik ve İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu" başlıklı konularda çalışmak üzere bir yıl süre ile Miami Üniversitesi Kulak Enstitüsüne davet edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA