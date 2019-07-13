Trakya'nın 'Sarı gelini' havadan görüntülendi
Trakya'nın 'Sarı gelini' havadan görüntülendi Ayçiçek tarlaları görsel şölen sunuyorEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde binlerce dönüm arazide ekilen ayçiçek tarlaları çiçek açtı.
Trakya'nın 'Sarı gelini' havadan görüntülendi
Ayçiçek tarlaları görsel şölen sunuyor
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde binlerce dönüm arazide ekilen ayçiçek tarlaları çiçek açtı. Ayçiçeği ekiminin yoğun oldu Keşan ilçesinde, tarlalar sarı renge büründü.
Sarı renkte açan ayçiçeği, havadan görüntülenirken, manzarası ile adeta görsel şölen sunuyor. İlçenin büyük bir bölümünü kaplayan ayçiçeği tarlaları, doğaseverler açısında da eşsiz manzaralar oluşturdu.
Ayçiçeği tarlaları vatandaşın ilgi odağı olurken, hem verim hem de fiyat açısından çiftçinin de yüzünü de güldürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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