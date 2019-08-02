Trakya Müzik Festivali binlerce kişinin katılımıyla başladı!

Festivalin ilk gününde sahne alan Mabel Matiz, Rubato, Son Feci Bisiklet, Eda Baba ve Ekin Uzunlar, müzik ve eğlence tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Trakya bölgesinin en büyük festivali "Trakya Müzik Festivali", Erikli Sahili'nde coşkulu bir başlangıç yaptı. Günün erken saatlerinden itibaren festival alanını tıklım tıklım dolduran katılımcılar, boya savaşı ve köpük banyosu eşliğinde doyasıya eğlendi. İlk gün sahne alan Mabel Matiz, Rubato, Son Feci Bisiklet, Ekin Uzunlar, Eda Baba, İstanbul Trip, Emre Şahin ve Cihan Ege festivalseverleri adeta büyüledi.

Alternatif müziğin sevilen isimlerinden Eda Baba, katılımcılara hem hareketli hem de duygusal anlar yaşatırken, Ekin Uzunlar ritmik Karadeniz müziği ve kemençe şovuyla Erikli'yi adeta yıktı. Rock efsanesini kendi dinamikleriyle harmanlayan Son Feci Bisiklet'in tüm şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen müzik tutkunları, Mabel Matiz'in büyülü sesi ve en sevilen parçalarıyla kendinden geçti. İlk günün kapanışını ise enstrüman dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan Rubato grubunun eşsiz performansı taçlandırdı.

Kaynak: Bültenler