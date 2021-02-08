Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu
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Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

08.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:26
Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu

Trakya'da akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Trakya'da akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, dolu, yıldırım düşmesi ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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