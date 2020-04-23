Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu
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Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trakya'da vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından okudu.

23.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:20
Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Trakya'da vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından okudu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nusratiye Mahallesi'nde 300 dairenin yer aldığı sitenin sakinleri, bahçeye kurdukları ses sistemi ve dev ekran eşliğinde saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayraklarını dalgalandırdı.

10. Yıl Marşı'na da eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Bu arada yurt dışından getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan vatandaşlar da balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuyarak Türk bayrakları salladı.

Keşan

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Belediye Bandosu, Hastane Caddesi'nde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Vatandaşlar da bandoya Türk bayraklarıyla eşlik etti. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da İstiklal Marşı'nı okudu.

Bando daha sonra marşlar çalarak şehir turu attı.

Kaynak: AA

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