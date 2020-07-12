Traktörün altında kalıp hayatını kaybeden muhtar, toprağa verildi Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Sarıpınar Mahallesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden muhtar Münür Muyan (51) defnedildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Sarıpınar Mahallesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden muhtar Münür Muyan (51) defnedildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını süren muhtar Münür Muyan yönetimindeki 16 PK 767 plakalı traktör, lastiğin çukura girmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Muyan, hayatını kaybetti. Muyan'dan haber alamayan ailesi, tarlaya geldiğinde Münür Muyan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Muyan'ın cesedini aracın altında çıkarıp, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.Muhtar Münür Muyan'ın cenazesi, Sarpınar Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Sarıpınar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve mahalle muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.

Kaynak: DHA