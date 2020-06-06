Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen trafik kazasında traktör altında kalan 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
06.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:57

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen trafik kazasında traktör altında kalan 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana geldi. 63 Yaşındaki M. Ö tarlasında çalıştığı esnada traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzere olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen traktör çekici vasıtasıyla kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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