Traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bigadiç İlçesine bağlı Kırca Kırsal Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç İlçesine bağlı Kırca Kırsal Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bigadiç'in Kırca Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşlarındaki A.A. tarlasına giderken arazide traktörün devrilmesiyle traktörün altında kaldı. Traktör kazasıyla ilgili gelen ihbarı değerlendiren Jandarma güçleri kaza yerinde A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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