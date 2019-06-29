Traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ve yaralanan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezinden Soğucak köyüne giden Salim Taç (17) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, köyün yakınlarındaki ormanlık alanda devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Sürücü, sıkıştığı yerden iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA