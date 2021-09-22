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İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca mahallesinde ikamet eden çiftçi Mustafa Kamar'ın oğlu İsmail Efe Kamariçin düzenlediği traktörlerden oluşan sünnet konvoyu dikkat çekti.

İNEGÖL (İHA) - İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca mahallesinde ikamet eden çiftçi Mustafa Kamar'ın oğlu İsmail Efe Kamariçin düzenlediği traktörlerden oluşan sünnet konvoyu dikkat çekti.

Mustafa Kamar ve Sinem Kamar çiftinin çocuğu İsmail Efe Kamariçin sünnet cemiyeti düzenlendi. Çiftçi olan Mustafa Kamar, traktörünü sünnet aracına dönüştürdü. Konvoya yakınları da traktörleriyle katıldı. Renkli görüntülerin olduğu konvoy, ilgi çekti.

Konvoyun ardından sünnet cemiyeti gerçekleştirildi.

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu

İnegöl'de görenleri şaşırtan traktörlü sünnet konvoyu
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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