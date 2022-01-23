TRAKTÖRLE KAR ÜZERİNDEKİ 'DRİFT' KAMERADA

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir kişi karla kaplı sokak üzerinde traktörle drift yaptı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi'nde bir kişi, karla kaplı sokak üzerinde traktörüyle drift yaptı. Traktörüyle kendi ekseni etrafında defalarca dönen kişi çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde karla kaplı sokak üzerinde birkaç kez etrafında dönen kişinin daha sonra yoluna devam ettiği görülüyor.