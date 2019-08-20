Traktörden düşerek hayatını kaybetti

20.08.2019 10:54

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde traktör üzerinden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şenkaya ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesinde meydana gelen olayda, K.E. yönetimindeki traktörün ön tarafından oturarak ağırlık yapmaya çalıştığı belirtilen N.E. dengesini kaybederek düştü. Traktörün altında kalan N.E. hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü K.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA