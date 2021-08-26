Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti

Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşen ve dedesinin fark edemeyerek üzerinden geçtiği torun ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşen ve dedesinin fark edemeyerek üzerinden geçtiği torun ağır yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Karakadı Mahallesi'nde bulunan bir şeftali bahçesinde meydana geldi. İ.S. (61) 03 DK 423 plakalı traktörüyle bahçe içerisinde ilerlediği sırada yanında oturan torunu B.S. (12) yere düştü. Dede, düştüğünü fark etmediği torununun üzerinden traktör ile geçti. Üzerinden traktör tekerleğinin geçmesiyle çığlık atan çocuğu duyan dedesi, aniden frene bastı ve yardımına koştu. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Bakım sonrası teste çıkarılan otobüs freni boşalınca 7 araca çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Fahrettin Koca Jens Stoltenberg Sultan Alparslan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 20:30:57. #1.15#

title