Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Darende ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde yaşanan olayda babasının kullandığı traktör ile birlikte kayısı bahçesinden eve dönen 7 yaşındaki Mahmut Emin P. dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, 112 ambulansı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ebru Şallı Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Traktörden düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 19:14:59. #1.15#

title