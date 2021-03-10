Traktör şaftına elbisesini kaptıran şoför feci şekilde hayatını kaybetti
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Traktör şaftına elbisesini kaptıran şoför feci şekilde hayatını kaybetti

10.03.2021 22:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:59
Traktör şaftına elbisesini kaptıran şoför feci şekilde hayatını kaybetti

Kütahya'da bir inşaat firmasında şoförlük yapan Mehmet Altın, su vanasını kapatmak isterken traktör ile tanker arasındaki şafta, elbisesini kaptırdı. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda ağır yaralanan Altın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akşam üstü Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen olayda, yapımı devam eden Sülfirikasit fabrikası inşaat firmasına traktörünü kiralayan ve şoförlük yapan 58 yaşındaki Mehmet Altın, çalışma bölgelerindeki işçilere su takviyesi yapmaya başladı.

ELBİSELERİNİ ŞAFTA KAPTIRDI

İşi bittikten sonra su deposunun vanasını kapatmak isteyen Altın, traktör ile su tankeri arasındaki şafta, elbisesini kaptırdı. Feci kazada şafta kapılan talihsiz şoför ağır yaralandı. İnşaat firmasının özel ambulansı ile Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İŞE 10 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞ

İşe 10 gün önce işe başladığı öğrenilen Mehmet Altın'ın, daha önce ilçeye bağlı Bahatlar köyü muhtarlığı görevinde bulunduğu açıklandı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Traktör şaftına elbisesini kaptıran şoför feci şekilde hayatını kaybetti
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