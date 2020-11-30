Traktör römorkunun altında kalan 8 yaşındaki Damla, öldü
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Traktör römorkunun altında kalan 8 yaşındaki Damla, öldü

30.11.2020 15:04 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:02
Traktör römorkunun altında kalan 8 yaşındaki Damla, öldü

Kastamonu'da odun toplamaya giden 8 yaşındaki kız çocuğu ve babasının bindiği römorkun lastiği köye dönüş yolu sırasında patladı. Babanın lastiği değiştirdiği sırada gezmeye çıkan minik kızın üzerine römorktan devrilen odunlar düştü. Talihsiz kız olay yerinde yaşamını yitirirken, baba gözaltına alındı.

KASTAMONU'nun Daday ilçesinde, babası traktörün patlayan lastiğini değiştirdiği sırada devrilen römorkun altında kalan Damla Nur Çelik (8), hayatını kaybetti.

Trajik olay, dün 21.00 sıralarında Daday ilçesine bağlı Hasan Şeyh köyü Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Baba Sinan Çelik, öğle saatlerinde kızı Damla Nur ile birlikte ormanlık alana odun toplamaya gitti. Baba Çelik, traktörün römorkuna odun yükledikten sonra yola çıktı, ancak köye dönmek üzereyken traktörün lastiği patladı.

CANI SIKILINCA BİRAZ GEZMEK İSTEMİŞTİ

Baba Çelik, engebeli yolda lastiği tamir etmeye çalıştığı sırada traktörden inen Damla, çevresinde dolaşmaya başladı. Bu sırada odun yüklü traktör römorku devrildi. Damla, devrilen odun yüklü römorkun altında kaldı. Baba Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Damla'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Damla'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak baba Sinan Çelik'i ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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