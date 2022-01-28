Traktör kazasında ölen genç çift toprağa verildi

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki traktör kazasında hayatını kaybeden genç çift sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Olay, Yatağan ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Katı'nın kullandığı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertuğrul Katı ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün tüm ilçeyi yasa boğan genç çiftin cenazeleri bugün Yeşilköy'de Belediye Sosyal Tesisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeşilköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA