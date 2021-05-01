Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
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Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı

Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, çarptığı ahırın duvarını yıkıp, içeri giren traktördeki İsmail Tekeş ve babası Kadir Tekeş yaralandı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, çarptığı ahırın duvarını yıkıp, içeri giren traktördeki İsmail Tekeş ve babası Kadir Tekeş yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Domaniç ilçe merkezinde meydana geldi. Ilıcaksu köyüne giden İsmail Tekeş'in kullandığı 43 NP 691 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, çarptığı boş ahırın duvarını yıkarak, içeri daldı. Kazada sürücü İsmail Tekeş ve yanında bulunan babası Kadir Tekeş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT

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