Traktör devrildi: 3 ağır yaralı
Siirt'in Eruh ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
07.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:16
Siirt'in Eruh ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Acar (20) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Dikboğaz köyünde devrildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü Acar, Mahmut Kaya (52) ve Ömer Kaya (22) 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eruh Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA