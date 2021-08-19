Traktör devrildi; 2 kardeş yaralandı
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Traktör devrildi; 2 kardeş yaralandı

Traktör devrildi; 2 kardeş yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen saman yüklü traktörün altında kalan 2 kardeş yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen saman yüklü traktörün altında kalan 2 kardeş yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gülcan Türkmen yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Gülcan ile ağabeyi Remzi Türkmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.


Traktör devrildi; 2 kardeş yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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