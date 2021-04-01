İstanbul'da trafo yangını metro seferlerini aksattı
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İstanbul'da trafo yangını metro seferlerini aksattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Mahmutbey'de bulunan trafoda çıkan yangın nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi. Aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro hattında seferler durdu.

DURAKTA YOĞUNLUK OLUŞTU

Sabahleyin işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'da yapılan duyuruda, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey- Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İstanbul'da trafo yangını metro seferlerini aksattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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