Trafo bomba gibi patlattı

Denizli'de şiddetli fırtınada gerilim hattının birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre, trafoda patlamalara neden oldu. Ardı ardına bomba gibi patlamaların meydana geldiği trafo devre dışı kalınca, ilçe bir süre karanlığa büründü. Filmleri aratmayan patlamanın görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, gün boyu etkili olan fırtınanın ardından gerilim hattının birbirine değmesi sonucu trafoda patlama meydana geldi. Trafodaki kıvılcımlar şiddetini arttırarak parlarken o anda yoldan geçen vatandaşlar panikle koşuşmaya başladı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Patlamanın ardından trafoda yoğun duman meydana geldi. Vatandaşlar yetkililere haber vererek durumu bildirirken, mahallede ve ilçede elektrikler kesildi.

UZUN SÜRE ÇALIŞTILAR

Aydem görevlileri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arızayı gidermek için zorlu bir mücadele veren ekipler, patlamanın üzerinden çok fazla bir süre geçmeden arızayı gidererek ilçeye yeniden elektrik verdi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Trafonda meydana gelen patlama anı ise, bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafoda ardı ardına yaşanan patlamalar ve yüksek gerilim hattı tellerinin şiddetli fırtına nedeniyle birbirine deyip kıvılcım attığı anlar görüntülerde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı