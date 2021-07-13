Trafikte seyreden kamyonetin kasasındaki kundak, görenleri hayrete düşürdü
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Trafikte seyreden kamyonetin kasasındaki kundak, görenleri hayrete düşürdü

Trafikte seyreden kamyonetin kasasındaki kundak, görenleri hayrete düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de seyir halindeki kamyonetin kasasında kurulmuş kundak, sürücüleri hayrete düşürdü.

Kağıthane'de seyir halindeki kamyonetin kasasında kurulmuş kundak, sürücüleri hayrete düşürdü. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir sürücü, kundakta bebek olduğunu iddia etti.

Kağıthane'de trafikte seyreden bir sürücü, önündeki kamyonetin kasasında bebek kundağı olduğunu fark etti. Kamyonet kasasındaki kundakta bebek taşındığını iddia eden sürücü, o anları telefon ile görüntülendi. Uzun bir süre trafikte araçların arasında seyreden kundaklı kamyonet, daha sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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