Trafikte seyreden kamyonetin kasasındaki kundak, görenleri hayrete düşürdü

Kağıthane'de seyir halindeki kamyonetin kasasında kurulmuş kundak, sürücüleri hayrete düşürdü.

Kağıthane'de seyir halindeki kamyonetin kasasında kurulmuş kundak, sürücüleri hayrete düşürdü. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir sürücü, kundakta bebek olduğunu iddia etti.

Kağıthane'de trafikte seyreden bir sürücü, önündeki kamyonetin kasasında bebek kundağı olduğunu fark etti. Kamyonet kasasındaki kundakta bebek taşındığını iddia eden sürücü, o anları telefon ile görüntülendi. Uzun bir süre trafikte araçların arasında seyreden kundaklı kamyonet, daha sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı