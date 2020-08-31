Trafikte saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu
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Trafikte saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu

Üsküdar'da sabahın erken saatlerinde yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti.

Trafikte saldırıya uğrayan kadın şikayetçi oldu
31.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:40

Üsküdar'da sabahın erken saatlerinde yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. İş için sabah saatlerinde trafikte seyir halinde olan inşaat mühendisi Neslihan Ç. (30) adlı sürücü, şoför ile birlikte iki kişinin daha bulunduğu otomobil tarafından iddiaya göre yol boyunca taciz edildi. Trafiği tehlikeye düşürerek seyir halinde olan otomobil kadın sürücünün otomobilini defalarca sıkıştırdı. Trafik ışığında durduklarında ise kadın sürücüye küfür ve hakaretler ederek otomobile saldıran iki kişi daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Trafikte seyir halindeyken uzun bir süre bir başka otomobilin tacizine uğradığını iddia eden İnşaat Mühendisi Neslihan Ç. (30) Üsküdar, Nuhkuyusu Caddesi'ne geldiğinde kırmızı ışıkta durdu. Seyir halindeyken sürekli trafiği tehlikeye düşüren ve kendisini sıkıştırarak taciz ettiğini ifade eden otomobilden kurtulduğunu düşünen kadın sürücü bir anda otomobilinde yumrukları ve tekmeleri gördü. Yaşadığı durumun karşısında şoka giren kadın sürücü kendisine hakaretler yağdırıp küfür ettiğini söylediği erkek şahıstan korunmak için otomobilini kitlemeye çalıştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen kadının korku ve endişeyle bağırdığı görülürken çevredeki esnafların gelmesi üzerine birisi sürücü iki kişi otomobille hızla uzaklaştı. Polisi çağıracağını söylediği an ise arabayı kadının üzerine süren sürücüyü durdurmak isteyen Neslihan Ç. uzun süre 'Polis gelecek bekle' demesine rağmen iki kişi hızla gözden kayboldu.

YAŞADIĞI OLAYI ÜZERİNDEN ATAMAYAN KADIN SÜRÜCÜ O ANLARI SESİ TİTREYEREK GÖZLERİ DOLARAK ANLATTI

Yaşadığı olayın etkisini hala üstünden atamayan Neslihan Ç. olaydan bir gün sonra Kartal Anadolu Adliye Sarayına gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuşurken sesi titreyen ve gözleri dolan kadın, saldırganların araca binip uzaklaşmadan önce 'Şikayetçi olursan seni öldürürüz' dediklerini de ifade etti. O anları cep telefonu kamerasıyla çok kısa kaydedebilen Neslihan Ç., "Otobanda giderken sol şeridimdeki araç, önümüze hızlı şekilde makas atmaya çalıştı. Aradaki mesafe çok kısa olduğu için benim can sağlığımı tehlikeye attı. Sonra öndeki araçlara da aynı şeyi yaptı ve sonra bir şekilde biz yine o araçla bir araya geldik ve onun makasına tekrar maruz kaldım. Bir şekilde böyle devam etti sonra beni aracıyla taciz etmeye başladı. Avrasya Tüneli'ndeki polislerin oraya gitme fikri oluştu ben de sonra tünelde kimse yoktur diyerek kendimi Zeynep Kamil'in oradaki ışıkların olduğu bölgeye attım. Orada insanlar var sonuç olarak. Trafikte kırmızı ışıkta durduğumda aracı atlattığımı düşündüm ama sonra birden sol aynama bir yumruk geldi. Küfür etmeye başladı, tekmeler attı, yumrukladı. Eliyle camı yumrukladı bir şekilde darba uğradım. O anki panikle aracı kapamaya çalışıyorum o düğmeye kaç defa bastığımı hatırlamıyorum. Şu an bile hatta o anı tekrar yaşadım. Elim ayağım titredi, araçtan inemedim ilk başta oradaki esnaf geldi. Onlar yaklaşınca adama adam uzaklaştı. O uzaklaşınca ben inebildim ve çığlık çığlığa bağırdım. Telefonumla video çekmeye başladım. Tehditte etti beni, ben videoyu çektikten sonra polisi çağıracağımı söyledim ve araçlarının önünde durdum. O da polisi çağırırsan şöyle şöyle bir şeyler olur dedi. Ben aracın önünde durdum, polis lafını duyunca beni darp eden şahıs aracına bindi ve aracı üzerime sürdüler. Asıl bu tüylerimi diken diken eden nokta oldu. Çünkü ben araçtayken vurduğunda araç beni koruyor ama orada benim hiç bir güvencem yok. Orada benim üzerime aracı sürdü. Ben geri adım atmasaydım beni ezecekti. Oradaki beyefendiler beni çekti ve onlar kaçtı ben mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olayı adli makamlara taşıyan kadın sürücü trafikte seyir halindeyken kendisine kabusu yaşatan iki erkeğin yakalanıp hukuk önünde cezalarını almalarını istedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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