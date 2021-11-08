Trafikte makas atan sürücüye ceza yağdı

İSTANBUL Kartal D-100 Karayolu üzerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren şahsa, toplamda 3 bin 568 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, makas atan araçlara yönelik seyir halinde yaptığı denetimlerine devam ediyor. Denetim sırasında ekipler, bir araç sürücüsünün D-100 Güney Kartal mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti. Araç sürücüsünü takibe alan ekipler, güvenli bir bölgede aracı durdurdu.

Sürücü M.K. isimli şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2G (Makas) maddesi ihlalinden bin 339 lira, 'yakın takipten' 144 lira, ayrıca 'iki şeridi birden kullanmak', 'emniyet kemeri takmamak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmaktan' toplamda 2 bin 85 lira idari para cezası uygulandı.