Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada
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Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada

13.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:08

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüye defalarca vurması görenleri şok etti.

Trafikte seyir halindeki bir aracın içerisindeki şiddet görüntüleri, diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Kozan-Adana Karayolunda kırmızı ışıkta görüntülere yansıyan olayda araç içinde arka koltukta bulunan kadın, sürücü koltuğunda oturan kişiyi defalarca yumrukladı.

Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Bu sırada sürücü, bir yandan aracı kullanmaya bir taraftan da kendini yumruklardan korumaya çalıştı. O anlar anbean diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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