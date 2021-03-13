Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada
13.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:08
Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüye defalarca vurması görenleri şok etti.
Trafikte seyir halindeki bir aracın içerisindeki şiddet görüntüleri, diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.
DEFALARCA YUMRUKLADI
Kozan-Adana Karayolunda kırmızı ışıkta görüntülere yansıyan olayda araç içinde arka koltukta bulunan kadın, sürücü koltuğunda oturan kişiyi defalarca yumrukladı.
KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ
Bu sırada sürücü, bir yandan aracı kullanmaya bir taraftan da kendini yumruklardan korumaya çalıştı. O anlar anbean diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı