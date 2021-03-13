Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada

Trafikte seyir halindeki bir aracın içerisindeki şiddet görüntüleri, diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Kozan-Adana Karayolunda kırmızı ışıkta görüntülere yansıyan olayda araç içinde arka koltukta bulunan kadın, sürücü koltuğunda oturan kişiyi defalarca yumrukladı.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Bu sırada sürücü, bir yandan aracı kullanmaya bir taraftan da kendini yumruklardan korumaya çalıştı. O anlar anbean diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı