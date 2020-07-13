Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı Nerede yaşandığı belli olmayan olayda gözü dönmüş bir adamın trafikte tartıştığı kişiyi elinde bıçakla kovaladığı anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bir adamın trafikte tartıştığı bir kişiyi elinde bulunan bıçağı sallayarak kovaladığı görüldü. Kavgayı güçlükle ayıran Bayrakçı, "Mertliği bıçak sallamak sanıyor" notunu düştü.

Nerede yaşandığı belli olmayan olayda bir kişinin trafikte tartıştığı bir başka kişiyi elinde bulunan bıçakla kovaladığı görülüyor. Gözü dönmüş kişinin zaman zaman kovaladığı kişiye yumruk attığı da görüldü. Yaşanılan olaya o sırada yoldan geçmekte olan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı müdahale etti. Bayrakçı'nın ikna çabaları karşısında tarafların bir süre sonra ayrılarak yollarına devam ettiği öğrenildi.

"MERTLİĞİ BIÇAK SALLAMAK SANIYOR"

Kavgayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayrakçı, "Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA