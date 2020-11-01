Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler

01.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:09
Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler

Alaplı Ormanlı yol üzerinde bulunan trafik levhaları adeta atış poligonu olarak kullanılıyor.

Alaplı Ormanlı yol üzerinde bulunan trafik levhaları adeta atış poligonu olarak kullanılıyor.

Alaplı- Ormanlı yolu üzerinde trafik akışının güvenliği için dikilmiş bir çok trafik levhası bulunuyor. Her gün yüzlerce aracın gidip geldiği bu yolda bulunan bazı trafik levhaları adeta atış poligonuna döndü. Bir süre önce bu sebeple tahrip edildiği için değiştirilen levhalar, tekrar aynı duruma gelmeye başladı. Trafik levhaları bazı magandalar tarafından kurşun atılarak adeta hedef tahtası olarak kullanılırken, yetkililer tarafından bu duruma çözüm bulunması isteniyor. - ZONGULDAK

Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler
Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Emniyetin atış poligonu açıldı
Emniyetin atış poligonu açıldı
Son Dakika | 'Bisikletli ölümlere' dikkat çekmek için, pedal çevirdiler
Son Dakika | 'Bisikletli ölümlere' dikkat çekmek için, pedal çevirdiler
Sanayideki sahipsiz hayvanları beslemek için pedal çevirdiler
Sanayideki sahipsiz hayvanları beslemek için pedal çevirdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Osman Durmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Demir Halil Sezai Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:09:38. #1.14#
title