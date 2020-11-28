Trafik kazasında yaşamını yitiren 11 kişinin organlarını satan 6 doktorlu çete çökertildi

Çin'de 6 doktor, trafik kazalarında hayatını kaybeden 11 kişinin ailelerini organ bağışına ikna etti. Merhumlardan birinin oğlunun durumdan şüphelenmesi üzerine doktorların söz konusu organları yasa dışı yollarla sattıkları ortaya çıktı. Sus payı için para teklif eden doktorları ihbar eden evlat sayesinde doktor çetesi çökertildi.

Anhui kentinde çalışan 6 doktor, trafik kazasında hayatını kaybeden 11 kişinin organlarını bağışlaması için merhumların ailelerini ikna etti. Ölenlerin yakınlarına imzalatılan resmi evrakların sahte olduğu ortaya çıkınca, doktorların2017 ve 2018 yıllarında söz konusu hastaların ciğer ve böbreklerini çıkarıp yasa dışı yollarla satışını yaptığı ortaya çıktı.

HEPSİ ÜST DÜZEY DOKTORLAR

Yerel kaynaklar, tutuklanan doktorların üst düzey doktor oldukları ve dört doktorun organ nakli yapan farklı hastanelerde çalıştıklarını iddia etti. Genellikle trafik kazası sonucu beyin ölümleri gerçekleşen hastaları hedef alan çetenin üyesi yoğun bakım sorumlu doktoru Yang Suxun olduğu ileri sürüldü.

'SUS PAYI' TEKLİF ETTİLER

Doktorlar hastaların organlarını çıkarıp ambulansa çevirdikleri bir araca koyup organ diğer hastanelerde organ nakli bekleyen hastalara sattılar. 11 merhumundan birinin çocuğunun durumdan şüphelenmesi üzerine skandal ortaya çıktı.

Shi Xianglin, isimli bir adam annesinin organları bağışladıktan sonra annesinin resmi kayıtlara geçip geçmediğini öğrenmek için Çin Organ Bağışı Yönetim Merkezinin kayıtlarına baktı. Shi, önce annesinin organlarının bağışlandığını söyleyen doktorlar ile konuştu. Doktorlar kendisine susması için para teklif etmelerine rağmen olayı yetkililere bildirince yasadığı organ nakli çetesi polis tarafından çökertildi.

Doktorlara 10 ve 28 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.