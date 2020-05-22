Trafik kazasında yaralanan polislere tişörtle "güneş koruması" Adana'da otomobile arkadan çarparak yaralanan motosikletteki iki polisi güneşten korumak için çevredekiler seferber oldu.

Adana'da otomobile arkadan çarparak yaralanan motosikletteki iki polisi güneşten korumak için çevredekiler seferber oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yunus timinin bulunduğu motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da Sedar Güçlü yönetimindeki 01 ACT 85 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosikletteki polisler B.G. ve C.B. çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralı polislerin, telsizden anons etmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bu sırada yoldan geçen kişilerden biri, ambulans bekleyen polisleri üzerinden çıkardığı tişörtle güneşten korumaya çalıştı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: AA