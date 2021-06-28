Trafik kazasında ölen matematik öğretmeni, İzmir'de defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik kazasında ölen matematik öğretmeni, İzmir'de defnedildi

Trafik kazasında ölen matematik öğretmeni, İzmir'de defnedildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren matematik öğretmeni 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek, İzmir'in Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren matematik öğretmeni 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek, İzmir'in Bergama ilçesinde toprağa verildi.

İki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Aslanbek'in cenazesi, yakınları tarafından babaocağı Ovacık Mahallesi'ne getirildi.

Genç kızın naaşı, Ovacık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi. Cenazeye, Ezgi Aslanbek'in yakınları, üniversiteden arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Yaklaşık 20 yıldır AFAD'da çalışan baba Selahattin Aslanbek'in mesai arkadaşları da cenazede yer aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Matematik Bölümünden bu yıl mezun olan Aslanbek'in henüz diplomasını almadığı öğrenildi.

Kaza

Afyonkarahisar'da 26 Haziran'da, Serkan Yıldız yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil, Çevre yolu Fatih Nizamiye kavşağında, Akın Tınas yönetimindeki 03 BM 376 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, 06 BN 6432 plakalı otomobildeki Ezgi Aslanbek yaşamını yitirmiş, aynı araçtaki Halil İbrahim Karataş (22) yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Bakan Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti
Bakan Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti
İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü
İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafik kazasında ölen matematik öğretmeni, İzmir'de defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:36:47. #1.15#

title