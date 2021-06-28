Trafik kazasında ölen matematik öğretmeni, İzmir'de defnedildi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren matematik öğretmeni 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek, İzmir'in Bergama ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren matematik öğretmeni 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek, İzmir'in Bergama ilçesinde toprağa verildi.

İki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Aslanbek'in cenazesi, yakınları tarafından babaocağı Ovacık Mahallesi'ne getirildi.

Genç kızın naaşı, Ovacık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi. Cenazeye, Ezgi Aslanbek'in yakınları, üniversiteden arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Yaklaşık 20 yıldır AFAD'da çalışan baba Selahattin Aslanbek'in mesai arkadaşları da cenazede yer aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Matematik Bölümünden bu yıl mezun olan Aslanbek'in henüz diplomasını almadığı öğrenildi.

Kaza

Afyonkarahisar'da 26 Haziran'da, Serkan Yıldız yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil, Çevre yolu Fatih Nizamiye kavşağında, Akın Tınas yönetimindeki 03 BM 376 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, 06 BN 6432 plakalı otomobildeki Ezgi Aslanbek yaşamını yitirmiş, aynı araçtaki Halil İbrahim Karataş (22) yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin