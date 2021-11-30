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Trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi.

Bisikletiyle kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ahmet Mehmet'in cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, çocuğun ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Baba Kasım Mehmet'in tören sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Tabuta kapanıp gözyaşı döken Ahmet Mehmet'in 12 yaşındaki ağabeyi Zeynel Abidin Mehmet ise tören sonrası diğer katılımcılarla bir süre tekbirler eşliğinde tabutu taşıdı.

Çocuğun cenazesi, daha sonra Orhangazi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Bu arada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kamyon sürücüsünün, adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Zeki K. (64) idaresindeki 69 AD 543 plakalı kamyon dün İznik yolu girişinde ara sokağa dönmek için manevra yaparken bisikletiyle kaldırımdan yola inen Suriye uyruklu Ahmet Mehmet'e çarpmıştı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

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AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri

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